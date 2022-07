BH poderá ter memorial em homenagem a vítimas da COVID

Belo Horizonte poderá ter memorial das vítimas da COVID-19, para homenagear cerca de 8 mil pessoas que morreram por causa da doença na capital mineira.A iniciativa, com o nome de Bosque da Saudade BH, poderá ser implementada aos pés da Serra do Curral.

Proposta da criação do Memorial Bosque da saudade BH foi apresentada ao prefeito Fuad Noman na última terça-feira (28/6)

A proposta, criada pelo Instituto Bravim, responsável por prestar apoio jurídico para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, foi apresentada durante uma audiência na última terça-feira (28/6), com o prefeito Fuad Noman.Também participaram da reunião outros representantes de Organizações Não Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil (OSCIs).

Conforme o advogado Rodrigo Bravim, diretor do Instituto, caso a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aceite a proposta , buscará parceiros para captar os recursos necessários à implementação do Memorial Bosque da Saudade. “A acolhida do prefeito nos entusiasmou. O memorial é, na verdade, uma homenagem que a cidade presta a si mesma”, explicou.