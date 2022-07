COVID: Minas registrou mais de 215 mil pessoas infectadas em 30 dias

Estado confirmou 215.123 novo casos de COVID-19 em um mês; os últimos 17.160 foram computados no boletim epidemiológico desta segunda-feira (04/07) (foto: Pixabay)

O coronavírus contaminou 215.123 pessoas em Minas Gerais em apenas 30 dias. Com os registros, o estado ultrapassou a marca de 3,6 milhões de casos confirmados da doença desde o início da pandemia, em março de 2020. As últimas 17.160 notificações foram computadas no boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (04/07) pela Secretaria de Estado de saúde (SES-MG).

De sexta (2/7) até hoje, mais 27 mortes ocasionadas por complicações da enfermidade foram registradas no território mineiro. Os óbitos elevam para 62.197 o número de vidas perdidas para a COVID-19 em Minas.

Já os recuperados somam mais de 3,4 milhões. Outros 92 mil seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

No estado, mais de 16,8 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal contra a doença até a manhã desta segunda. Isso representa mais de 83% da população com 5 anos ou mais. Em relação à primeira dose, foram 17,9 milhões, ou 89%.

Já a vacinação infantil segue abaixo do ideal. Até o momento, apenas 859 mil meninas e meninos de 5 a 11 anos receberam as duas doses do imunizante, o que representa 45% do público-alvo.