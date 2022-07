Vacinação de 3 e 4 anos: primeiro dia tem baixa procura em postos de BH

No primeiro dia de vacinação contra a COVID-19 de crianças de 3 e 4 anos, há baixa procura em centros de saúde de Belo Horizonte. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

No primeiro dia de vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra a COVID-19, há baixa procura em centros de saúde de Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (22/07), a imunização está voltada para os imunossuprimidos com idade completa até a data de convocação. O cenário, no entanto, ainda é desanimador.