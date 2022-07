Minas registra mais de 150 mortes por COVID-19 em quatro dias

Em quatro dias, 158 óbitos ocasionados por complicações da COVID-19 foram registrados em Minas Gerais (foto: Reprodução/Pixabay)

Vacinação

Em quatro dias, Minas Gerais registrou 158 mortes em consequência das complicações da COVID-19. Os óbitoss, computados desde segunda-feira (11/07), elevam para 62.505 o número de vidas perdidas para a doença no estado desde o início da pandemia, em março de 2020.Nas últimas 24 horas, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (14/07), foram 41 novas vítimas. Ainda de acordo com o levantamento, 8.790 casos da enfermidade foram registrados no mesmo período de um dia.Até o momento, mais de 3,7 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus em Minas. Destas, 3,5 milhões estão recuperadas. Outras 85 mil seguem em acompanhamento médico, internadas ou em isolamento social.

Mais de 16,8 milhões de mineiros concluíram o esquema vacinal contra a COVID até a manhã desta quinta, o que representa 83% da população com 5 anos ou mais. Já a primeira aplicação foi administrada em 17,9 milhões, ou 89% do público-alvo.

Dados da SES também indicam 10,3 milhões de imunizados com três doses, considerando 62% dos adultos com mais de 18 anos.

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro de 2021, 52,1 milhões de doses foram enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde. Destas, 46,7 milhões foram distribuídas aos municípios.





