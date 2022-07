COVID-19: Minas tem queda de 31% em casos registrados nas últimas semanas

Número de casos registrados caiu em Minas nos últimos dias (foto: Reprodução/Pixabay) O registro de casos de COVID-19 está em queda em Minas Gerais. Segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as confirmações de infectados caíram 31%, ao se comparar as notificações das duas últimas semanas.









No balanço de hoje, foram 2.837 novos casos registrados, elevando para 3,8 milhões o número de contaminados pelo coronavírus no estado. A pasta não divulga levantamentos aos fins de semana.





Já o número de óbitos continua estável. Foram 220 na primeira semana avaliada e 226 nos últimos dias, sendo 38 nesta terça. Desde o início da pandemia, em março de 2020, 62.793 pessoas foram vítimas da doença em Minas.





Os recuperados da enfermidade somam 3,6 milhões. Outros 76 mil seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.





Vacinação





Até a manhã desta terça-feira, 16,9 milhões de pessoas concluíram o esquema vacinal contra a COVID em Minas, representando 84% do público-alvo de cinco anos ou mais.





A primeira aplicação foi administrada em 17,9 milhões pessoas (89%).





Dados da SES também indicam 10,8 milhões de imunizados com três doses, considerando 59% do público de 12 anos ou mais.





Já a cobertura vacinal da campanha infantil segue distante do ideal. Até o momento, 924 mil jovens (49%) de cinco a 11 anos tomaram as duas doses do imunizante.