Minas registra mais de 42 mil novos casos de COVID em cinco dias

Já os recuperados da enfermidade somam 3,6 milhões. Outros 80 mil seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Em Minas, mais de 16,8 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal contra a COVID até esta manhã, o que representa 84% do público com 5 anos ou mais no Estado. A primeira dose foi aplicada em 17,9 milhões, ou 89% do público-alvo.





Já a terceira aplicação foi administrada em apenas 10,7 milhões de mineiros, considerando 65% dos adultos com 18 anos ou mais.

Em cinco dias, mais de 42 mil casos de COVID-19 foram registrados em Minas Gerais. De segunda (18/07) até esta sexta-feira (22/07), foram 42.756 novas notificações. As últimas 5.508 foram confirmadas nas últimas 24 horas e computadas no boletim epidemiológico de hoje.