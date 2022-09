Metrô BH: edital de concessão é publicado e leilão ocorre em dezembro

A previsão é que as novas estações sejam inauguradas a partir de dezembro de 2026 e que todas estejam operacionais em 2028 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O edital para a concessão do Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Metrô-BH) foi publicado nesta sexta-feira (23/9) pelo Governo de Minas Gerais. O leilão está previsto para ocorrer no dia 22 de dezembro, na B3, em São Paulo (SP).





A vencedora do leilão será responsável pela gestão, operação e manutenção da rede, incluindo a Linha 1 (Novo Eldorado-Vilarinho) e Linha 2 (Nova Suíça-Barreiro). A rede de transporte metroviário em Minas Gerais, atualmente, atende a capital mineira e Contagem, compreendendo 19 estações e 28,1 km de extensão.





De acordo com o governo do Estado, o objetivo é que, com a concessão, seja feita a requalificação e ampliação da linha existente em mais uma estação (Novo Eldorado, em Contagem), além da construção da Linha 2 , que já havia começado em 2004, mas foi paralisada. Ao todo, serão sete novas estações e 10,5 km de extensão.









O governo estadual também afirma que, de acordo com estudos, após investimentos, o sistema deve beneficiar cerca de 270 mil passageiros, sendo que 50 mil devem usar a nova Linha 2.

Preço da passagem será o mesmo

O edital prevê também a disponibilização de sanitários gratuitos nas estações, a melhoria na conexão com as linhas de ônibus municipais e intermunicipais, e a redução do intervalo entre viagens.





Além disso, o futuro concessionário deverá fazer a renovação da frota de trens e a modernização dos sistemas e da infraestrutura do Metrô-BH





Indicadores de metas de desempenho, assim como penalidades e multas, em caso de descumprimento, também estão previstos. Segundo o documento, o preço da passagem permanecerá o mesmo.





A concessão do Metrô-BH é uma das frentes da desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) , qualificada no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) e integrada no Plano Nacional de Desestatização (PND).





O valor mínimo para a aquisição das ações da Veículo de Desestatização MG Investimentos S.A (VDMG), no leilão, é de R$ R$ 19.324.304,67.





A estruturação da concessão foi feita pelos Governos Federal e de Minas Gerais, tendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social como coordenador dos estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômica e jurídica.





Os documentos foram analisados e aprovados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), além de serem submetidos à consulta e audiência pública.