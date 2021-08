Ministro anuncia acordo para ampliação do metrô de BH

Segundo ministros, acordo garante recursos necessários para ampliação da Linha 1 (Eldorado - Vilarinho) e a construção da Linha 2 (Calafate - Barreiro) do metrô de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (25/08), um acordo para ampliação do metrô de Belo Horizonte. O anúncio foi feito nas redes sociais, após reunião em Brasília, no Distrito Federal, entre Marinho, Tarcísio Gomes, ministro da Infraestrutura, e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais.









“Parabéns a todos os envolvidos. No governo do presidente da República Jair Bolsonaro temos a missão de trabalhar pela melhoria da vida das pessoas. Em conjunto, com soluções criativas, estamos enfrentando os gargalos históricos na infraestrutura das cidades, promovendo a melhoria da vida das pessoas”, também publicou Rogério Marinho, em complemento ao anúncio.





“Atenção, Minas. O governo Bolsonaro, por meio do ministro Rogério Marinho, e governador Romeu Zema chegaram ao acordo final que garante os recursos necessários para a ampliação da linha 1 e a construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte”, afirmou Tarcísio Freitas, em publicação nas redes sociais.





Rogério Marinho, Tarcísio Freitas e Romeu Zema durante reunião nesta quarta-feira (foto: Divulgação/Ministério do Desenvolvimento Regional) Atualmente, a linha 1 do metrô de BH vai do Bairro Água Branca, em Contagem, Região Metropolitana da capital de Minas Gerais, até ao Bairro Venda Nova, na região belo-horizontina de mesmo nome. Ela tem 19 estações e 28,1 km de extensão.





Já a linha 2, que nunca saiu do papel, visa ligar o Bairro Calafate à Região do Barreiro, ambos em BH. O projeto para o segundo trecho se arrasta há, pelo menos, 20 anos.





Mais um anúncio. Agora vai?









À época, o anúncio girava em torno de uma indenização de R$ 1,2 bilhão pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), operadora privada de transporte. O metrô de BH tem 34 anos e, até então, sempre operou com linha única.