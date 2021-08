Dinheiro federal para ampliar metrô de BH pode chegar em setembro

Melhorias no metrô belo-horizontinho, pleito antigo da população, podem estar mais próximas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Edital da BR-381 na mesa ainda neste mês

O dinheiro federal que vai subsidiar parte das obras de ampliação e melhoria do metrô de Belo Horizonte deve chegar à conta da divisão mineira da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) já em setembro. A previsão foi dada aopelo vice-líder do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) no Senado Federal,(PSD-MG), que participa de conversas para viabilizar o aporte. Segundo o Ministério da Economia, os Executivos federal e estadual vão, juntos, aportar R$ 3,8 bilhões no projeto.O Palácio do Planalto trabalha para privatizar o trem urbano belo-horizontino. A ideia é que o edital para a concorrência seja lançado ainda neste ano, com o leilão dos trechos ocorrendo em março de 2021. Antes, porém, os recursos federais já podem chegar aos cofres da CBTU.O dinheiro vindo de Brasília será incluído em um Projeto de Lei Complementar (PLN) que, segundo o Ministério da Economia, será enviado ao Parlamento "nos próximos dias". O texto, segundo apurou a reportagem, pode ser analisado já na próxima sessão conjunta entre Senado e Câmara. A aprovação abriria caminho para o montante chegar à CBTU em setembro.De acordo com Viana, a proposta pode ser aprovada ainda neste mês, o que viabilizaria a chegada dos recursos em setembro. O senador diz que, do montante federal, R$ 1,6 bilhão será destinado a sanear a CBTU Minas. Outra parcela, R$ 1,2 bilhão, deverá financiar as obras da linha dois do metrô, que deve ligar o Barreiro ao Calafate.O parlamentar do PSD diz que a injeção federal é fundamental para tirar do papel a expansão dossem que haja custos aos viajantes."O valor para as obras é muito grande, e isso impactaria de forma muito forte a tarifa. A primeira preocupação é que todo o projeto levasse em consideração manter a passagem do metrô no valor dos ônibus", sustenta.Antes da inclusão do metrô de BH no projeto a ser analisado pelo Congresso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) trabalha nos estudos finais do tema.Embora o dinheiro federal possa desembarcar no estado ainda neste ano, a utilização da verba - e a execução das obras de ampliação - dependem do sucesso da privatização. Caberá ao concessionário vencedor da licitação a concretização das intervenções.O edital de concessão para as BRs, que já têm o aval do Tribunal de Contas da União (TCU) , deve ser liberado em 25 de agosto. A ideia é divulgar, no mesmo dia, os detalhes em torno da privatização do metrô. As rodovias devem ser entregues ao setor privado no início do ano que vem.