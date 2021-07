Leilão do metrô de BH deve ocorrer em 2022, diz ministro de Bolsonaro

Expansão do metrô é reivindicação antiga dos belo-horizontinos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

BR-381 depende de Tribunal

Mais obras

dode Belo Horizonte deve ocorrer em 2022. A previsão do ministro da, Tarcísio Gomes de Freitas, é que a operação seja concretizada até abril do ano que vem. A ideia é viabilizar a transferência para a iniciativa privada da seccional mineira da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que controla o veículo sobre trilhos da capital.Assim, a gestão da linha 1 do metrô mudará de mãos. O objetivo é, ainda, possibilitar investimentos em um segundo itinerário.Gomes de Freitas fez a estimativa nesta sexta-feira (2/7), em entrevista coletiva para tratar das ações do governo federal no setor de infraestrutura. A concessão da, garantiu ele, ocorrerá ainda neste ano – outubro foi a previsão dada pelo ministro.“É um projeto do Ministério de Desenvolvimento Regional, mas que a gente tem acompanhado com muito interesse, até por ele conversar com a nossa agenda da renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias”, disse, ao esmiuçar a projeção para o metrô deAtualmente, o trem urbano belo-horizontino vai do Eldorado, em, a Venda Nova. A linha 2 ligaria o Calafate, na Região Oeste, ao Barreiro.A entrega daà iniciativa privada depende de sinalização positiva do Tribunal de Contas da União (TCU) Apenas em Minas Gerais, a estrada tem quase 1 mil quilômetros de extensão. A corte de contas tem relatório favorável à concessão. O aval, no entanto, ainda depende de votação no plenário da instituição.Tarcísio Gomes de Freitas disse que, “sem sombra de dúvidas”, a operação estará concluída ainda neste ano.“Está muito adiantado o processo, em fase final. Geralmente, os relatores têm apresentado seus pareceres de forma muito rápida. Aí, vamos publicar o edital e fazer o leilão”.O ministro lembrou que aprecisa seguir trâmites legais. “A gente precisa dar tempo entre a publicação do edital e realização do leilão para que os investidores se preparem, tenhamos competição, rodem a governança interna das empresas e aprovem o investimento”, salientou.Ainda segundo o ministro da Infraestrutura, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) mira melhorias node Belo Horizonte, como aumento das áreas de escape.As obras nos aeroportos de Uberlândia (Triângulo) e Montes Claros (Norte) estão previstas para terminar ainda neste ano. A ideia é concedê-los à iniciativa privada em 2022.Intervenções em outras rodovias do estado, como as BRs 367 e 365 também estão em pauta.