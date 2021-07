PBH recebe alunos do 4º e 5º ano para aulas presenciais na segunda (5/7)

De acordo com a administração municipal, nessa fase, estão envolvidos cerca de 35 mil alunos (foto: Pixabay/ Reprodução)

de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta sexta-feira (2/7) odas aulasna rede pública até o 5º ano do ensino fundamental a partir de semana que vem.





Nesta segunda-feira (5/7), alunos doda rede municipal de educação voltarão às aulas presenciais em Belo Horizonte. De acordo com a administração municipal, nessa fase, estão envolvidos cerca de

"Conforme definido no protocolo sanitário, o retorno presencial é facultativo, cabendo essa decisão a cada família. O ensino remoto permanece sendo ofertado a todos os estudantes da rede municipal, independentemente da decisão pelo retorno presencial", informou a PBH.



A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte iniciou o retorno presencial das aulas em maio, com os alunos da educação infantil até 5 anos. Com a autorização sanitária para a ampliação das fases de atendimento presencial, em 21 de junho retornaram às salas de aula as crianças do 1° ao 3° ano do ensino fundamental. As escolas particulares já estão autorizadas desde essa data a retornar até o 9º ano.



Confira o calendário

5 de julho: alunos do 4º e 5º ano

5 de agosto: alunos do 6º ao 9º ano



"Os protocolos sanitários ainda se mantêm, sobretudo em relação ao distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas. As famílias deverão aguardar o contato de cada escola para receber as orientações necessárias", informou a PBH.

