Pais criticam PBH por liberar eventos enquanto ainda há aulas remotas

Fachada da Escola Municipal Magalhães Drumond, localizada no Bairro Barroca, Região Oeste de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 4/2/2020)

Grupos de pais a favor do retorno das aulas presenciais em Belo Horizonte voltaram a criticar a prefeitura nesta quinta-feira (1º/7). Após o Executivo municipal anunciar a retomada de eventos e festas na capital com testagem prévia, as famílias questionaram o que consideram “incoerência” da administração municipal.

"As escolas precisam de colocar uma criança a absurdos dois metros de distância de outra. Osestão adoecendo dentro de casa, sem escolas. E o que a prefeitura faz? Não somos contra os eventos. Somos a favor da infância. Essa incoerência não dá", escreveu o perfil @paispelaeducacaobh no Instagram.

Desde 21 de junho, o ensino fundamental opera com o sistema de bolhas na rede pública municipal. A educação infantil já havia retornado em 3 de maio.

Portanto, apenas aqueles que cursam o ensino médio continuam exclusivamente no regime de educação à distância.

A reportagem procurou a prefeitura e aguarda posicionamento.

Eventos de volta

Casamentos, aniversários e eventos sociais estão liberados na capital mineira. Esse foi o anuncio feito pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, em entrevista coletiva na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta quinta-feira.

Museus, teatros, shows e outros espaços socioculturais também vão voltar.



"Show e teatro estão liberados com público obrigatoriamente sentado e com limite de 600 pessoas. Se tiver alimentação e bebida, o limite de 400 pessoas, seguindo protocolos rígidos de metragem quadrada", explicou o presidente da Belotur, Gilberto Castro.

A prefeitura também anunciou a retomada do comércio aos domingos e a música ao vivo nos bares e restaurantes.

No caso de cinema e museu, permanece a liberação com regramento de 50% da capacidade.



"Já os eventos corporativos, feiras e congressos serão liberados a partir de agosto", acrescentou.

Por fim, eventos sociais estão liberados, porém, precisarão passar por testagem dos convidados. "São eventos que não têm cunho comercial. Esses testes serão obrigatórios. Ou imunizado 100% ou teste PCR limite de 72 horas", detalhou o secretário.

Todos os eventos precisarão ser comunicados à prefeitura.