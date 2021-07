BH libera funcionamento do comércio não essencial aos domingos

(foto: Pixabay/Reprodução)

Todo onão essencial poderá funcionaraosnamineira. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva de secretários municipais na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta quinta-feira (1/7).

Participam da coletiva os secretários de Saúde, Jackson Machado Pinto, Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis; e de Política Urbana, Maria Caldas. O presidente da Belotur, Gilberto Castro, também integra a mesa.

Leia também: Secretário de Saúde de BH diz que carnaval 2022 é 'possível'



A liberação amplia o funcionamento de lojas e praças de alimentação em shoppings. O funcionamento é permitido entre 10h e 21h, conforme protocolos da PBH. Museus, teatros, shows e outros espaços socioculturais estão liberados.



A capital mineira não tem nenhum dos três indicadores da COVID-19 na faixa crítica da escala de risco. As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria estão dentro do patamar intermediário e a transmissão do novo coronavírus no nível controlado.



A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 está em 65,1%. A taxa de uso das enfermarias para pacientes com coronavírus recuou de 51,5% para 49,1%. O Rt, que mede a transmissão, está em 0,89. "Por causa dessa queda o comitê decidiu pela liberação de eventos na cidade", disse secretários de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

(foto: Hudson Franco/EM/D.A Press)

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia