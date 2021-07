PBH nega aplicação de vacinas da AstraZeneca vencidas

A Secretaria Municipal de Saúde informa que já contactou as pessoas que foram vacinadas com os lotes em questão e verificou os cartões de vacina (foto: AFP / OLI SCARFF)

A reportagem da Folha cruzou as bases do DataSus e Sage a partir do numero do lote das vacinas. Foram consideradas toas as imunizações do país contra COVID até 19 de junho.









As vacinas desses lotes foram distribuídas de janeiro a março pelo governo federal. No total, são 3,9 milhões de doses, das quais cerca de 140 mil não foram utilizadas dentro do prazo de validade. Dessas, até 19 de junho, 26 mil tinham sido aplicadas já vencidas. Veja os lotes e as datas de vencimento, segundo a reportagem:

4120Z001: 29 de março 4120Z004: 13 de abril

4120Z005: 14 de abril

CTMAV501: 30 de abril

CTMAV505: 31 de maio

CTMAV506: 31 de maio

CTMAV520: 31 demaio

4120Z025: 4 de junho

Milhares de brasileiros tomaram AstraZeneca vencida, diz jornal; veja onde

deinformou, por meio de nota, nesta sexta-feira (2/7), que faz um rigoroso acompanhamento dos processos de vacinação diariamente e disse que ''não há, até o momento,de imunizantesna capital".A Secretaria Municipal de Saúde disse que já contactou as pessoas que foram vacinadas com os lotes em questão, verificou os cartões de vacina, e não há nenhuma inconformidade.Isso porque reportagem divulgada nesta sexta-feira pelaafirma que pelo menos 26 mil doses vencidas da vacinaforam aplicadas em brasileiros em diversos lugares do país.Moradores de mais de 100 cidades mineiras receberam doses vencidas, segundo o jornal. As que lideram são:(167), Centralina (143), São Geraldo (139), Governador Valadares (130), Nepomuceno (100), Coronel Fabriciano (99), Patos de Minas (92), Divinópolis (75) e Nanuque (61).Em Belo Horizonte, as vacinas podem ter sido aplicadas nos seguintes postos: Centro de Saúde Cabana (73), Centro de Saúde Excelencia em Saúde (48), Centro de Saúde Barreiro de Cima (5), Centro de Saúde Jardim Montanhes (5), Centro de Saúde Carlos Renato Dias (4), Centro de Saúde Vila Pinho (3), Centro de Saúde Carlos Prates 93), Centro de Saúde Leopoldo Chrisostomo de Castro (2), Centro de Saúde Santos Anjos (2), Centro de Saúde Regina (2).Também foi registrado um caso, segundo a reportagem, nos postos Centro de Saúde Lisandra Angela David Justino, Centro de Saúde Diamante Teixeira Dias, Centro de Saúde Urucuia, Centro de Saúde vale do Jatoba, Centro de Saúde Taquaril, Centro de Saúde Novo horizonte, Centro de Saúde Mariano de Abreu, Centro de Saúde Marco Marco Antonio de Menezes, Centro de Saúde Paraíso, Centro de Saúde Boa Vista, Centro de Saúde Cidade Ozaman, Centro de Saúde Almicar Vianna Martins, Centro de Saúde Primeiro de Maio, Centro de Saúde Santa Lucia e Centro de Saúde Floramar."O que ocorreu foi o registro da data de aplicação de forma incorreta no sistema do PNI", acrescentou a Prefeitura de BH na nota.A PBH ainda esclarece ainda que "é importante ressaltar que em março essas mesmas informações foram divulgadas e a Prefeitura já havia esclarecido todas as questões"."As equipes de vacinação são todas treinadas e está sendo feito o aperfeiçoamento do processo de lançamento das informações para evitar novos registros de aplicação em data incorreta. Trata-se de um procedimento em que as datas são digitadas individualmente pelos profissionais, uma a uma", diz a nota.