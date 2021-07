BH amplia vacinação contra a COVID-19 para pessoas de 47 e 48 anos

(foto: Pixabay/ reprodução)

A Prefeitura de Belo Horizonte () vai ampliar a vacinação contra a19. A partir da próxima semana, poderão se vacinar as pessoas de 47 e 48 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes da capital.De acordo com a administração municipal, a expectativa de público para tomar a primeira dose do imunizante é de cerca de 46 mil pessoas.Os idosos de 63 anos também poderão completar o esquema vacinal nesta etapa.- 5 de julho, segunda-feira: pessoas de 48 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte- 6 de julho, terça-feira: pessoas de 47 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte- 7 de julho, quarta-feira: segunda dose para idosos de 63 anos- Ser cidadão residente de Belo Horizonte- Apresentar documento de identificação com foto- Não ter recebido vacina contra a COVID-19- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 diasJá os idosos, para a conclusão do esquema vacinal, devem apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF.O horário de funcionamento dos postos extras e fixos será das 7h30 às 16h30 e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Os pontos de vacinação da próxima semana serão disponibilizados no portal da Prefeitura até o final deste sábado (3/7)."Os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logísticas para evitar aglomeração do público. Além disso, algumas pessoas procuram os pontos de vacinação em data posterior ao chamamento da Prefeitura, quando a disponibilização do imunizante para o público específico está mais concentrada em algumas unidades para evitar a perda de doses", informou a PBH.Sendo assim, os usuários devem ficar atentos e sempre checar os locais antes de se deslocar aos endereços, que devem sempre ser verificados no portal da Prefeitura.

BH: ATENÇÃO AO CALENDÁRIO

Neste fim de semana

Amanhã, a vacinação segue para os públicos já contemplados e que ainda não compareceram aos postos. O horário de funcionamento dos locais de vacinação aos sábados é das 7h30 às 14h para postos fixos e extras e das 8h às 14h para pontos de drive-thru.



As pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo. Os postos estão disponíveis no portal da Prefeitura. Caso o usuário compareça em unidades diferentes daquelas definidas, não será realizada a vacinação.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

(foto: Hudson Franco/EM/D.A Press)

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia