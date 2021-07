'Mais esperança': pessoas de 49 anos comemoram vacinação em BH

No posto drive-thru da UFMG, vacinação é destinada para o público e pessoas até 51 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) segunda dose, mas a esperança é maior. Nossa expectativa é que daqui a quatro meses o restante da população também estará como estou: vacinado”. O relato é do vendedor Cristiano de Souza Gonçalves, de 49 anos, imunizado contra a COVID-19 na manhã desta sexta-feira (2/7) em Belo Horizonte. Ele tomou a primeira dose da Pfizer no drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Região Pampulha. “Ainda falta a, mas a esperança é maior. Nossa expectativa é que daqui a quatro meses o restante da população também estará como estou:”. O relato é do vendedor Cristiano de Souza Gonçalves, de 49 anos, imunizado contra a COVID-19 na manhã desta sexta-feira (2/7) em Belo Horizonte. Ele tomou a primeira dose dano drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Região Pampulha.









Cristiano de Souza Gonçalves, de 49, conta as dificuldades vivenciadas devido à pandemia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) contaminados com o coronavírus, e atualmente enfrentam a batalha para se recuperar da doença. Sua maior preocupação é com sua mãe, que está entubada no hospital com o quadro de saúde mais grave.



“É um sentimento indescritível. Não tem muito o que fazer a não ser rezar muito para que ela melhore. Um dia de cada vez”, relatou. A vacina tem um significado ainda maior para Cristiano. Seus pais foramcom o coronavírus, e atualmente enfrentam apara se recuperar da doença. Sua maior preocupação é com sua mãe, que está entubada no hospital com o quadro de saúde mais grave.“É um sentimento. Não tem muito o que fazer a não ser rezar muito para que ela melhore. Um dia de cada vez”, relatou.





Uma situação semelhante viveu o consultor de vendas Eduardo Minelli Campos, de 49. Dois de seus colegas de trabalho perderam a vida por causa da COVID-19. “Tenho vontade de dizer para todos que pensem no próximo. No Brasil, principalmente agora, precisamos pensar no próximo muito mais do que em nós mesmos. Usando máscara e se precavendo, isso é o básico. Amar ao próximo”, disse.





Eduardo Minelli, de 49 anos, espera que a população tenha mais zelo pelo próximo na pandemia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) sentimento de ter recebido a primeira dose do imunizante, Eduardo conta que a expectativa agora é que mais pessoas, assim com ele, sejam protegidas. “A sensação é boa porque fazemos parte de um grupo que está se imunizando, mas triste porque falta muita gente. Por isso vou manter meus cuidados. Mas, isso vai acabar. Se Deus quiser, esse ano a gente vai consegue”, declarou. Ao falar sobre ode ter recebido a primeira dose do imunizante, Eduardo conta que a expectativa agora é que mais pessoas, assim com ele, sejam protegidas. “A sensação é boa porque fazemos parte de um grupo que está se imunizando, masporque falta muita gente. Por isso vou manter meus cuidados. Mas, isso vai acabar. Se Deus quiser, esse ano a gente vai consegue”, declarou.

Vacinação também segue para outras faixa etárias

Simultaneamente, Belo Horizonte também segue com a vacinação para grupos que já foram contemplados e por alguma razão perderam o prazo da campanha. É o caso do administrador Werner Araújo, de 51 anos, que chegou cedo no posto de imunização da UFMG para garantir sua vacinação.





“Recebi a primeira dose agora é esperar a segunda com mais tranquilidade. Mas não é vida que segue. Tem que continuar usando máscara e se cuidando”, afirmou Werner.





A PBH alerta que cada público deve comparecer aos postos fixos e de drive-thru até, às 16h30, específicos à sua faixa etária para receber a dose do imunizante.





unidades diferentes daquelas definidas para seu grupo, a imunização não poderá ser realizada. Todos os endereços estão disponíveis no Caso o usuário compareça emdiferentes daquelas definidas para seu grupo, a imunização não poderá ser realizada. Todos os endereços estão disponíveis no portal da PBH