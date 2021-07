Mais um motorista de caminhão morre após queda de ponte do Rio Grande

O caminhão caiu dentro do rio Grande, em uma profundidade que está em apenas um metro (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação)

Um motorista de caminhão, que transportava carcaças de animais, morreu na manhã desta sexta-feira (2/7), quando o seu veículo caiu dentro do Rio Grande. A vítima perdeu o controle dio veículo, por motivos ainda desconhecidos, e o caminhão quebrou a proteção da ponte Gumercindo Penteado, localizada na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, entre Planura (MG) e Colômbia (SP).

“O corpo da vítima foi resgatado por equipe do Corpo de Bombeiros de Barretos, sendo que os bombeiros de Frutal atuaram em apoio à operação”, comentou.

Este foi o segundo caso de 2021 de morte de motorista que perdeu o controle da direção na ponte Gumercindo Penteado e caiu dentro do rio Grande.



O acidente anterior ocorreu na madrugada do dia 19 de janeiro, quando motorista de um caminhão, de Palmas (TO), que estava sem carga, morreu após perder o controle do seu veículo na entrada da ponte. o caminhão caiu dentro do rio, ficando o motorista preso na cabine.

Também em janeiro deste ano, um acidente semelhante aconteceu com um caminhão que caiu da "Ponte Torta", em João Monlevade, BR-381, mesmo local de um acidente com ônibus que havia provocado a morte de 19 pessoas em dezembro de 2020.