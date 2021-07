Mais de 700 mil vacinas contra COVID são distribuídas para cidades mineiras

Nova remessa foram encaminhadas da Rede Friono, Bairro Gameleira, Região Oeste de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) distribuição do 28º lote com 736.820 doses de vacinas contra a COVID-19 para as cidades de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) iniciou nesta sexta-feira (2/7), ado 28º lote com 736.820decontra a COVID-19 para as cidades de Minas Gerais.









Foi feito o envio de 624.500 doses de imunizantes da AstraZeneca e de 112.320 da Pfizer, que chegaram ao estado na quarta (30/6) e quinta-feira (1º/7), respectivamente. A nova remessa eleva para mais de 14 milhões o total de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.





De acordo com o governo de Minas, 100.170 doses serão entregues para Belo Horizonte, o maior quantitativo dentre os demais muncípios. Uberlândia e Juiz de Fora também receberão uma parcela maior do lote, com 23.980 e 23.790 de imunizantes, respectivamente.



A listagem completa com a quantidade enviada a cada cidade mineira pode ser conferida no A listagem completa com a quantidade enviada a cada cidade mineira pode ser conferida no portal da SES-MG





O vacinômetro do Executivo estadual indica que, de janeiro até agora, Minas teve um total de 7.172.044 de aplicações de primeira dose e 2.699.659 aplicações de segunda dose dos imunizantes.

Veja o quantitativo de cada remessa recebido em MG:

1ª remessa





577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021





2ª remessa





190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021





3ª remessa





87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021





4ª remessa





315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021





5ª remessa





220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021





6ª remessa





285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021





7ª remessa





303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021





8ª remessa





509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021





9ª remessa





86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021





10ª remessa





116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021





11ª remessa





73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021





12ª remessa





257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021





13ª remessa





426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021





14ª remessa





316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021





15ª remessa





578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021





16ª remessa





30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021





17ª remessa





50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021





18ª remessa





396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 08/5/2021 e 112.434 oses da Pfizer, em 10/5/2021





19ª remessa





422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac.





422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac.

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021.





20ª remessa





435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021





21ª remessa





561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021





22ª remessa





588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021





23ª remessa





237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021





24ª remessa





362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021





25ª remessa





235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021





26ª remessa





862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021





27ª remessa





346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021





28ª remessa





624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021

112.320 doses da Pfizer, em 1/7/2021