Polícia prende dupla suspeita de homicídio na Grande BH

Assassinato o correu em Rio Manso, na Grande BH. PM suspeita de acerto de contas com o tráfico (foto: Google Maps)









David foi morto em frente à residência de um jovem de 23 anos. Os policiais encontraram o suspeito de toalha, visivelmente agitado, do lado de fora da casa. Ele negou ter praticado o homicídio, mas os agentes dizem ter visto sangue em seus pés e mãos.





Um outro suspeito, de 26 anos, também foi localizado nas proximidades da residência. A exemplo do primeiro, ele negou envolvimento com o crime e disse ter prestado os primeiros socorros à vítima após encontrá-la baleada no chão.





A PM, contudo, afirma ter recebido denúncias anônimas de que David tinha dívidas de tráfico com a dupla, cuja ficha criminal acusa passagens por tráfico e roubo. Conforme os denunciantes, o débito foi pago, mas o rapaz permaneceu jurado de morte.





A casa de um dos suspeitos é monitorada com câmeras de seguranças, mas ele alegou que o equipamento não estava funcionando. A PM apreendeu o circuito, além de um notebook e cinco celulares, que serão analisados por peritos.





A dupla foi conduzida à Delegacia de Plantão de Rio Manso.





Dois homens foram presos na noite dessa quinta-feira (2/7), suspeitos deum rapaz de 26 anos no Povoado Baú, em Rio Manso, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime teria sido um acerto de contas com tráfico de drogas na região.