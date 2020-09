Jovem leva tiro na cabeça 'por engano' em acerto de contas entre facções de Vespasiano

Local do crime, no Bairro Morro Alto, em Vespasiano (foto: Reprodução/Google Street View)









Dois homens foram até o local com o intuito de matar a jovem de 23 anos, a mando da mulher que a ameaçou. Chegaram lá em um Chevrolet Prisma Preto e atiraram contra o indíviduo que estava na casa na hora - no caso, o jovem de 22 anos.





O idoso de 64 anos contou que o jovem era apenas um amigo da família que não tinha nenhuma relação com o tráfico. A neta dele, sabendo das ameaças, havia fugido para o Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de BH, horas antes.





A jovem de 23 anos confirmou aos policias que havia sofrido a ameaça, mas que, por medo, não compareceria à delegacia e nem acompanharia a ocorrência. Ela encaminhou aos policiais prints de conversas nas redes sociais em que sofreu as ameaças. Os militares tentaram fazer o rastreamento, mas não tiveram sucesso.





A perícia esteve no local mas nenhum objeto foi encontrado e os autores do crime já haviam fugido. O jovem baleado foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves e permanece em estado estável. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Polícia de Vespasiano.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Um jovem de 22 anos sofreu umanoapós ter levado um tirodurante umdode. O crime aconteceu no final da noite dessa segunda (31), no Bairro Morro Alto. Ele está internado no Hospital Risoleta Neves em estado estável. Ninguém foi preso.