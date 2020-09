Adolescente de 14 anos denuncia o pai por estupro em Betim

(foto: Pixabay)







Um homem de 48 anos foi detido nessa segunda-feira suspeito de estuprar a própria filha, de 14 anos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo ela, os crimes aconteciam há pelo menos dois anos.





De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso veio à tona depois que a adolescente desabafou com o namorado sobre o que ocorria. Com a ajuda da cunhada, ela fez a denúncia. A mãe da menina, segundo a polícia, disse que não sabia dos abusos até ontem. A família mora no Bairro Cruzeiro do Sul.









Conforme a PM, ela disse já havia sido estuprada e agredida com puxões de cabelo, chineladas, tapas no rosto, cinto. O namorado disse à polícia que tomou conhecimento dos crimes por meio dos relatos da adolescente - que tem fotos -, e que recebeu orientação de uma outra testemunha para acionar o 190.





Ainda de acordo com a PM, o homem recebeu voz de prisão e a ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar. A adolescente passou por atendimento médico no Hospital Regional da cidade. Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Plantão de Betim.