Homem é assassinado no Alto Vera Cruz, em BH; suspeita é de acerto de contas

A suspeita é que crime tenha acontecido por vingança (foto: Pikis/Reprodução) Policiais da Delegacia de Homicídios investigam o assassinato, a tiros, de Antônio Maxiniano, de 37 anos, ocorrido na noite dessa sexta-feira, no Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. A suspeita é que crime tenha acontecido por vingança. Não existe pista do suspeito.

Segundo policiais militares, que foram os primeiros a chegar ao local, eles conversaram com o sobrinho da vítima, que contou que não entendia o crime, pois seu tio não tinha envolvimento com drogas, e tiros na cabeça são marcas do acerto de contas do tráfico de drogas.

Posteriormente, conversando com vizinhos, os policiais descobriram que a vítima tinha dividas financeiras, e também que ele tinha tido atritos, sendo inclusive indiciado por agressões. As informações foram passadas aos detetives da Homicídios, que seguirão com as investigações.