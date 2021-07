Preso suspeito de matar companheiro de travesti que a defendeu de ofensas

Jovem foi assassinado no Bairro Serra Dourada, em Vespasiano, próximo a uma barbearia (foto: GOOGLE MAPS)









Segundo informações do boletim de ocorrência, a travesti relatou ao namorado que foi ofendida enquanto passava em frente a uma obra no Bairro Serra Dourada, onde um dos suspeitos presos, identificado como Paulo Vitor, trabalhava.





Ao saber do fato, Diogo foi até o local tirar satisfação com o pedreiro e os dois acabaram brigando, indo às 'vias de fato'. Por causa da confusão, Paulo Vitor foi demitido.





No mesmo dia, Gonçalves foi morto a tiros por um homem que passou pelo local na garupa de uma moto, que as autoridades acreditam ser Paulo Vitor. O piloto da motocicleta também foi preso.



A polícia procura um terceiro envolvido no crime, que ainda está foragido.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nesta sexta-feira (2/7) dois homens suspeitos de matar o companheiro de umana noite de 2 de setembro de 2020, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.