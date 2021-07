Final de semana pode ter recorde de temperatura mais baixa do ano em BH

Vista geral de Belo Horizonte nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (2/7) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) frio permanece em praticamente todas as regiões do estado. Enquanto no Sul de Minas as geadas voltam a ser registradas pela manhã. em Belo Horizonte a madrugada deste sábado (3/7) pode ser marcada pela menor temperatura do ano na capital. Nesta sexta-feira (2/7) o céu fica claro com algumas nuvens, mas opermanece em praticamente todas as regiões do estado. Enquanto node Minas as geadas voltam a ser registradas pela manhã. emdeste sábado (3/7) pode ser marcada pela menor temperatura do ano na capital.

Pessoas agasalhadas em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) E no fim de semana as temperaturas devem cair mais: a previsão para BH é de 9 °C no período da madrugada. De acordo com a meteorologia, se isso acontecer, será a menor temperatura do ano na capital mineira.

Na Região Sul, mais precisamente no município de Monte Verde, Distrito de Camanducaia, nas áreas serranas o dia amanheceu novamente com geadas, e este fenômeno pode permanecer durante todo o fim de semana.



Os meteorologistas alertam que o final de semana também será marcado por geadas nas áreas serranas. Porém, a temperatura máxima pode se elevar um pouco no decorrer do dia.

Enquanto isso, na Faixa Leste, as primeiras horas da manhã desta sexta (2/7) foram de céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida, o que deve se repetir ao menos até domingo (4/7).



Já no Norte e Noreste de Minas foram registradas névoa seca devido às altas temperaturas. Nas demais regiões do estado o sol aparece entre nuvens, sem nenhuma possibilidade de chuva.

A menor temperatura de Minas para esta sexta-feira (2/7) foi em Monte Verde, Região Sul, com -0,4 °C no início da manhã, e a máxima será no Norte podendo registrar 30 °C.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira