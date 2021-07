Milhares de brasileiros tomaram AstraZeneca vencida, diz jornal; veja onde

Doses da AstraZeneca com prazo de validade expirado foram aplicadas em 1.532 cidades (foto: AFP)

Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacinaforam aplicadas em brasileiros em diversos lugares do país. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde e foram divulgados nesta sexta-feira (2/7) pelo jornal





Até 19 de junho, os imunizantes com prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 cidades.De acordo com a reportagem,foi a cidade que vacinou o maior número de pessoas com imunizantes vencidos: 3.536. Em seguida, estão Belém (PA), com 2.67; São Paulo (SP), com 996; Nilópolis (RJ), com 852; e Salvador (BA), com 824.



Em Minas, Belo Horizonte aplicou 167 doses vencidas, mas Centralina (MG) é a cidade com o posto com mais doses vencidas aplicadas no estado: 143 doses.



Na capital mineira, o maior número de casos ocorreu no Centro de Saúde Cabana: 73.



A reportagem da Folha cruzou as bases do DataSus e Sage a partir do numero do lote das vacinas. Foram consideradas toas as imunizações do país contra COVID até 19 de junho.



As vacinas desses lotes foram distribuídas de janeiro a março pelo Governo Federal. No total, são 3,9 milhões de doses, das quais cerca de 140 mil não foram utilizadas dentro do prazo de validade Dessas, até 19 de junho, 26 tinham sido aplicadas já vencida.

Veja os locais que aplicaram doses vencidas



Veja os lotes vencidos, segundo a publicação: 4120Z001 4120Z004 4120Z005 CTMAV501 CTMAV505 CTMAV506 CTMAV520 4120Z025