COVID-19: média de recusa de vacinas chega a 6% ao dia em Uberlândia

Mais de 20 mil pessoas não tomaram ou recusaram vacinas oferecidas em Uberlândia (foto: Tony Winston/Ministério da Saúde/Reprodução)

A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aponta uma média diária de 6% de pessoas que recusam vacinas de um determinado fabricante.

Os ‘sommeliers de vacina’ como são conhecidos, chegam até o local de vacinação, e quando são avisados de qual fabricante o imunizante pertence, se negam a receber a dose.

Para que a proteção de toda a população seja maior, é fundamental seguir à risca as datas e comparecer no dia do agendamento realizado, explica o Executivo municipal.

Por dia, Uberlândia tem vacinado 4 mil pessoas com os mais variados imunizantes disponíveis no combate ao novo coronavírus.

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláubia Oliveira, são mais de 20 mil faltosos e a média por dia de recusa chega em preocupantes 6%.

“Não é momento de escolher entre essa ou a outra vacina. Todas são aprovadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e protegem de casos graves e de morte pela doença. E isso tem sido comprovado em diversos estudos. Com os lotes enviados em maiores quantidades e nossa estrutura de vacinação, estamos conseguindo ampliar os grupos e as faixas etárias, mas nada disso adianta se as pessoas continuarem com esse comportamento, principalmente de acharem que podem escolher a vacina. Temos que imunizar a maior quantidade de pessoas, para aumentar a cobertura vacinal e proteger a população”, explica Cláubia.

Pessoas que recusam a vacina, entram imediatamente na lista de ‘faltosos’ e só poderão ser reagendadas após nova validação no cadastro do Portal da Prefeitura. “Mesmo assim, isso não significa que quando for convocada novamente ela irá poder escolher qual vacina irá tomar. Não há essa opção. Precisamos da colaboração de todos para que consigamos vencer essa pandemia”, afirma a coordenadora.

De acordo com levantamento feito pelo sistema da Empresa Municipal de Processamento de Dados de Uberlândia (Prodaub), em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, existem pessoas que foram convocadas mais de uma vez e não compareceram.

O coordenador da rede de urgência e emergência, Clauber Lourenço, explica que a prefeitura tem disponibilizado três vias de comunicação para notificar o agendamento.

“Além de receber uma mensagem de texto no celular (via SMS) confirmando a data, horário, local, quem optou por registrar o e-mail no ato do cadastro também recebe aviso por esse canal. Sem contar a possibilidade de sempre conferir o chamamento, a qualquer momento, no próprio portal da prefeitura”, detalha Lourenço.

Ele reforça que a prefeitura da cidade do Triângulo Mineiro tem trabalhado dentro do que é de sua competência para viabilizar e agilizar a imunização.

“Oferecemos todos os recursos para que a população não perca a vacinação e fique protegida. Todas as vacinas são eficazes e comprovadas. Receber a dose do imunizante é uma proteção à saúde do indivíduo e um bem para a comunidade para controlarmos a doença e evitar, novamente, uma superlotação dos leitos”, explica.



Números a COVID em Uberlândia



Mais de 2.557 pessoas em Uberlândia não tiveram a oportunidade de tomar a vacina contra a COVID-19 e perderam a vida por conta da doença. Neste momento, 407 pessoas estão hospitalizadas e lutando para vencer a batalha contra o coronavírus.

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) registram lotação de 90% na cidade.

O município já confirmou mais de 102.541 casos.

De acordo com o ‘Vacinômetro’ da cidade, 246.878 pessoas foram vacinadas com a 1ª dose e 87.530 com a segunda.