BH alcança marca de dois terços do público-alvo vacinado com a 1ª dose

Vacinação em BH nesta terça: cidade registra 66,6% do público-alvo com a primeira dose (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Belo Horizonte bateu a marca dede dois terços (66,6%) do seuda campanha contra a COVID-19 nesta terça-feira (10/8). Ao mesmo tempo, aproximadamente uma em cada três pessoas (33,4%) desse contingente já completou o esquema vacinal.

Leia mais: Posso beber depois de vacinar? Especialista esclarece sua dúvida

468.427 idosos acima de 60 anos

209.450 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

13.728 gestantes e puérperas

202.155 trabalhadores da saúde

19.782 servidores da segurança pública

69.552 profissionais da educação

462.870 entre 34 e 59 anos

35.804 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

424.943 idosos acima de 60 anos

87.413 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.766 gestantes e puérperas

164.841 trabalhadores da saúde

3.457 servidores da segurança pública

58.769 pessoas entre 36 e 59 anos (dose única)

30.750 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

Indicadores

Também nesta terça, a cidade ultrapassou a linha decom a segunda dose do imunizante. Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, a cidade soma 714.170 pessoas nessa condição.Além delas, BH tem 58.769 moradores com esquemacompleto por meio das doses únicas da Janssen (Johnson & Johnson). Portanto, a capital mineira soma 772.939 pessoas completamente protegidas contra a virose.Na comparação com o boletim dessa segunda, BH registrou mais 19.198 aplicações de segunda etapa. Quanto à primeira dose, mais 8.318 injeções entraram para o balanço, o que faz o total de imunizados com ao menos uma vacina saltar para 1.481.768.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:A cidade recebeu 2.846.087 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.



Com o avanço da vacinação, dois dos três principais indicadores da pandemia recuaram em Belo Horizonte nesta terça.

A transmissão do novo coronavírus diminuiu de 0,92 para 0,9 e se manteve no patamar de controle da escala de risco pelo 13º balanço em sequência (desde 23 de julho).



No nível atual, 90 pessoas se tornam vítimas do vírus a cada 100 casos confirmados, em média, na capital mineira.

Já a ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 decaiu de 57,4% para 55,4%. Portanto, permanece na área de alerta da escala de risco. Esse é o quadro desde 24 de junho – 33 boletins consecutivos.

A única estatística que subiu foi a taxa de uso das camas de enfermaria: de 41,1% para 42,7%. Porém, permanece no nível controlado, abaixo de 50%, pelo 12º levantamento em sequência.



Casos e mortes

Mais 13por COVID-19 entraram para conta da prefeitura nesta terça. BH soma agora 6.367 óbitos desde o início da pandemia – 138 delas registradas neste mês.O total de casos aumentou em 343. Assim, chegou a 264.246: 3.163 em acompanhamento e 254.716 pessoas recuperadas, além daquelas que não resistiram.Esse foi o quinto boletim seguido que BH computou menos que 1 mil diagnósticos da virose. A última vez que isso aconteceu foi em 3 de agosto.