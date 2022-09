Leilão da BR-381 deve ocorrer até o fim do ano que vem

O Plano de Outorga e as minutas de edital e contrato da concessão da BR-381 foram encaminhados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quinta-feira (22/9) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 15/04/2022)

O Plano de Outorga e as minutas de edital e contrato da concessão da BR-381, que liga Belo Horizonte e Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foram encaminhados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quinta-feira (22/9). O leilão deve ocorrer no 4º trimestre de 2022.