Concessão da BR-381 entre BH e Valadares é tema de audiência pública

304 km entre Belo Horizonte e Governador Valadares estão no Programa de Exploração da Rodovia e aos Estudos de Viabilidade (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 15/04/2022) A Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) publicou, nesta terça-feira (12/7), a abertura da audiência pública para colher sugestões e contribuições à concessão da BR-381.

Os 304km entre Belo Horizonte e Governador Valadares estão no Programa de Exploração da Rodovia e aos Estudos de Viabilidade. O prazo para envio de contribuições será entre 18 de julho e 8 de agosto.









Após intenso debate com o setor, o segmento foi desmembrado nos 304km. De acordo com a agência, diante da “necessidade de tornar o projeto mais atrativo e atual, foram realizados novos estudos, ocasionando mudanças do trecho anteriormente submetido a leilão”.





As premissas do projeto original não sofrerão alteração, como as diretrizes iniciais dos documentos jurídicos. O objetivo da nova audiência pública é complementar o projeto original e debater as alterações específicas e pontuais a respeito do trecho definido pela política pública.





Trata-se do trecho central de um sistema rodoviário de interligação entre os pólos de consumo dos municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte. Pelo trecho circulam produtos agrícolas, pecuários, de mineração e industriais.





Audiência pública

A sessão pública virtual será realizada por meio de videoconferência, sendo o endereço eletrônico divulgado até as 14h (horário de Brasília) de 2 de agosto de 2022, no Sistema de Participação Pública da ANTT, no local destinado à audiência pública nº 7/2022.

No mesmo endereço, também serão disponibilizados os documentos e as demais orientações a partir de 12 de julho.





Data: 3 de agosto de 2022

Horário: das 10h às 18h

Local: Auditório Eliseu Resende

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul, Lote 10, Trecho 03 - Projeto Orla 8 - Edifício Sede da ANTT - 1º subsolo

Cidade: Brasília/DF

Capacidade: 300 lugares