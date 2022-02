ANTT aprova edital para concessão da BR-116 entre MG e RJ

O contrato será de 30 anos e o sistema rodoviário abrangerá uma extensão total de 726,9 km (foto: Pixabay/reprodução)

O contrato será de 30 anos e o sistema rodoviário abrangerá uma extensão total de 726,9 km, compreendendo os seguintes trechos:





Rodovia BR-116/RJ, entre o km 2,1 e o km 148,4; e entre o km 168,1 e o km 214,7 no Estado do Rio de Janeiro.





Rodovia BR-116/MG, entre o km 408,5 e o km 818,1 no Estado de Minas Gerais.





Rodovia BR-465/RJ, entre o km 0,0 e o km 22,8 no Estado do Rio de Janeiro.





Rodovia BR-493/RJ, entre o km 0,0 e o km 26,0; e entre o km 48,1 e o km 123,7 no Estado do Rio de Janeiro





Trata-se da única rota, a partir da cidade do Rio de Janeiro, disponível para se contornar a Baía de Guanabara, permitindo o acesso à Região dos Lagos, ao Norte do estado, e às Regiões Norte e Nordeste do país.





O trecho também faz a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Governador Valadares, na Região do Rio Doce, sendo estratégica pela extensão e pelo volume de tráfego.





Segundo a ANTT, em relação aos investimentos previstos para o trecho, o montante total estimado para os investimentos ao longo dos 30 anos de concessão soma R$ 8.8 bilhões, distribuídos conforme as definições e necessidades previstas para o projeto.





De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER), os principais benefícios incluem 303,22 km de obras de duplicação, 255,23 km de faixas adicionais, 85,51 km de vias marginais, 3 áreas de escape, 75 passarelas, 57 passagens de fauna, 462 pontos de ônibus, 1.630 km de ciclovias, entre outros.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, na Reunião de Diretoria desta quinta-feira (17/2), o edital de concessão do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro (RJ) - Governador Valadares (MG). O leilão está previsto para 20/5, às 14h, na B3, em São Paulo (SP).A licitação será realizada na modalidade de concorrência (leilão) com participação internacional, no modelo híbrido de concorrência.