Guedes promete crédito para 'qualquer tipo de empresa'

O ministro da Economia disse que vai anunciar pacote de créditos este mês (foto: Isac Nóbrega/PR - 25/10/21)

Em reunião com representantes da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que vai anunciar, na próxima semana, um grande pacote de crédito para toda ordem – qualquer tipo de empresa –, seja "microempresa ou empresas de milhões". Segundo Guedes, a novidade vai surpreender.









Em 2020, no auge da pandemia de COVID-19, os programas e medidas emergenciais de crédito criados pelo governo garantiram a concessão de R$ 202,6 bilhões em empréstimos destinados a micro, pequenas e médias empresas, segundo dados do Banco Central. Mas em 2021 a ajuda caiu drasticamente. Somente um programa foi estendido pelo governo e garantiu até R$ 16 bilhões em financiamentos para micro e pequenas empresas. Esse valor representou apenas 8% do crédito emergencial liberado em 2020.





Os R$ 202,6 bilhões concedidos em 2020 levam em conta seis programas emergenciais e medidas tomadas pelo BC, Ministério da Economia e Congresso. Em 2021, somente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Prompe), que foi recriado pelo Legislativo e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). As outras medidas perderam validade em 31 de dezembro de 2020. (Com agências)