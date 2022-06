Aeroportos de Minas estão em rodada de concessão aprovada pela Anac

Anac autoriza concessão de aeroportos em todo país (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)





Integram esse bloco os aeroportos de Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Ponta Porã (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG).





O segundo bloco é formado pelos aeroportos de Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ) e o terceiro por aeroportos que se encontram em capitais da região Norte do país: Belém (PA) e Macapá (AP). O leilão deve ocorrer na Bolsa de Valores em São Paulo, a B3.





O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, também era esperado para integrar as concessões. No entanto, ele deve ser leiloado apenas em 2023, junto com o Aeroporto do Galeão (RJ), que se encontra em processo de devolução pela concessionária que administra o aeroporto desde 2014.





A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou a concessão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e de outros 14 aeroportos localizados em três regiões do Brasil: Norte, Sudeste e Centro-Oeste, nesta segunda-feira (6/6). O leilão está marcado para o dia 18 de agosto.