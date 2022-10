Greve do Metrô em BH: estações do Move ficam lotadas

População recorreu às viagens de ônibus durante a paralisação do metrô (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Com a greve dos metroviários nesta manhã de quarta-feira (5/10), as estações do Move em BH estão lotadas. Sem as viagens de metrô, muitas pessoas acabam recorrendo às viagens de ônibus para poder chegar ao trabalho.

Vitória Gabriele, de 23 anos, trabalha como caixa no Shopping Cidade e pega o ônibus do Move na Estação São Gabriel para chegar ao trabalho. Normalmente, ela chega mais cedo na estação e aproveita o tempo para fumar um cigarro. Hoje, ela não teve tempo.

“Tenho costume de pegar o move das 8h30, mas hoje peguei o de 8h15. Se eu tivesse esperado o de 8h30, não ia conseguir nem entrar no ônibus. As filas estavam enormes, estação lotada”.

Para voltar para casa, Vitória acredita que também terá problemas, já que o serviço acaba no horário de pico.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que tem um plano de reforço das linhas do transporte coletivo municipal que atendem as estações Vilarinho e São Gabriel.





Vitória Gabriele trabalha no centro e pegou o ônibus mais cedo para não chegar atrasada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

“A BHTrans realiza o acompanhamento, inclusive pelo COP-BH, e as viagens extras são disponibilizadas de acordo com a demanda”.

Além disso, para garantir atendimento à população, a PBH enviou um ofício às concessionárias de ônibus alertando sobre a situação e a necessidade de complemento nas linhas.

Greve

GREVE DO METRÔ DE BH

Com as estações de metrô fechadas, passageiros enfrentam o caos em filas intermináveis para embarcar nos ônibus do Move da Estação São Gabriel, em Belo Horizonte https://t.co/oT9RYg62dC pic.twitter.com/EW7kOG9HTu %u2014 Estado de Minas (@em_com) October 5, 2022

As estações de metrô de Belo Horizonte amanheceram fechadas na manhã desta quarta-feira (5/10). No início da semana, o Sindicato dos Metroviários (Sindimetro) anunciou a paralisação total hoje e amanhã. A categoria reivindica garantias aos trabalhadores com a privatização do metrô da capital, previsto para o fim deste ano.

Ontem, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) obteve decisão favorável ao pedido de aumento da multa diária de R$ 35 mil para R$ 70 mil em caso de desobediência à ordem de escala mínima de 60%.

Mesmo depois de voltar a funcionar com a oferta de 100% dos trens nos últimos três dias, incluindo o domingo de eleição (2/10), o Sindimetro confirmou a paralisação total.

Uma nova assembleia para discutir os rumos do movimento está marcada para quinta-feira, às 17h30, na Estação Central. A majoração da multa será levada para a categoria.