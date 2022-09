Cerca de 30% dos motoristas de ônibus de Uberaba entram em greve

No início da manhã desta quinta-feira (29/9), cerca de 30% dos motoristas de ônibus de Uberaba, que fazem parte das 104 linhas da cidade, entraram em greve. A reivindicação deles é pelo reajuste salarial do ano de 2022, de acordo com a inflação.

“Enquanto os patrões não falarem com a gente, a greve continua por tempo indeterminado. Estamos aguardando uma resposta”, destacou Vieira, no final da tarde desta quinta-feira.

Na semana passada, durante audiência de conciliação entre a categoria com representantes de concessionárias que administram a frota, ainda conforme Vieira, não houve avanço quanto à proposta salarial.

“Elas se restringiram à manutenção da cesta básica, plano de saúde, plano odontológico e vale-alimentação. Mas, não houve proposta de reajuste salarial, sendo que no ano passado não tivemos reposição nem mesmo da inflação, e ainda aceitamos que fosse dividido o pagamento. Lembrando ainda, que a categoria não teve nenhum reajuste em 2020, já que devido ao momento pandêmico, as concessionárias argumentaram não ter condições financeiras”, informou o presidente do Sintracol.

Além da defasagem salarial, Vieira disse que a categoria ainda enfrenta a sobrecarga de horário de trabalho. “Tem motorista que inicia às 4h e somente para as 19h. Os horários são tão desumanos, que fica impossível fazer até mesmo as necessidades fisiológicas.



Posicionamento da Prefeitura de Uberaba

A Prefeitura de Uberaba informou que “acompanha as negociações e espera que haja uma definição em relação às pautas de reivindicação do transporte coletivo. Quanto à greve, o funcionamento das linhas do transporte público de Uberaba deve ser mantido o limite de 60%, conforme definido pelo Ministério do Trabalho. Novas tentativas de negociação devem acontecer nesta sexta-feira (30/9)”.