Após uma semana, Uberaba volta a liberar todos os reservatórios de água

Um dos 11 reservatórios de Uberaba, localizado no bairro Valim de Melo (foto: Codau Uberaba/Divulgação)

Uma semana depois de fechar todos os seus 11 reservatórios de água, a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, comunicou nesta quinta-feira (22/9) que todos eles amanheceram com capacidade suficiente para atender a cidade e, por isto, permanecem abertos nesta quinta-feira (22/9) e sexta-feira (23/9), distribuindo água normalmente aos moradores.

Já no sábado (24/9), considerado o dia de maior consumo em Uberaba, todos os reservatórios do município voltarão a fechar entre 8h e 16h; e no domingo (25/9) todos eles ficarão abertos.

“Na próxima semana iremos avaliar novamente o comportamento do consumo e monitorar a vazão do rio Uberaba e do clima. Este conjunto será determinante para a definição do cronograma de abre e fecha a partir do dia 26 de setembro (segunda-feira)”, declarou o presidente da Codau, José Waldir de Sousa Filho.

Ele explicou que, para a companhia tomar a decisão de abrir os reservatórios durante todo o dia de hoje e amanhã, foi realizado um teste ontem (21/9) com a liberação total da distribuição. “E o comportamento do consumo, que esteve reduzido, permitiu que os reservatórios ficassem abertos todo o dia de ontem”, explicou.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu e Uberaba 4,4 mm entre quarta e quinta-feira.

Por outro lado, de acordo com o Clima Tempo, não vai chover na cidade nesta sexta e no sábado. Já no domingo, ainda conforme o Clima Tempo, haverá pancadas de chuvas à tarde e à noite.

“Ainda estamos no período de estiagem, mesmo com o início da primavera. Por isto, a recomendação é manter os hábitos de economia, evitar o desperdício e reduzir o consumo para que toda a cidade seja beneficiada com essas ações coletivas de uso consciente da água”, finalizou o presidente da Codau.