Na semana mais quente do ano, Uberaba fecha todos os reservatórios de água

Um dos 11 reservatórios de água de Uberaba, localizado no bairro Valim de Melo (foto: Codau/Divulgação)

A partir desta quinta-feira (15/9), a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau), em Uberaba (Triângulo Mineiro), vai fechar todos os 11 Centros de Reservação (CRs) da cidade, no horário das 8h às 16h, de segunda a sábado.

O presidente da Codau, José Waldir de Sousa Filho, destacou que a manobra será adotada em função da intensidade da seca na cidade e do alto consumo de água registrado nos últimos dias.

LEIA MAIS 21:19 - 14/09/2022 Creche de BH é furtada pela terceira vez em quatro meses “Os reservatórios estão baixando os níveis de forma muito abrupta, em virtude da velocidade do consumo, o que prejudica a pressurização adequada das redes e aumenta o tempo de intermitência. O fechamento permite que todos tenham o abastecimento regularizado, pelo menos uma vez ao dia”, explicou.

O CR-11 chegou a baixar nesta semana de 90% para 10% de sua capacidade em menos de quatro horas e no período da manhã.

“Considerar período de intermitência”

O presidente da Codau ressalta que após a água ser liberada, a partir das 16h, é preciso que o consumidor considere o período de intermitência.

“É necessário aguardar a regularização da pressão na rede. A partir das 16h, a água é liberada e as redes vão enchendo, dando pressão aos poucos, até que chegue à última casa atendida por aquele reservatório”, completou.

Consciência e caixa d' água no tamanho adequado

Por meio de nota, a Codau pede a colaboração da população uberabense para que economize água e faça o uso consciente.

“Também é preciso ter uma caixa d’água no tamanho adequado para a família, sendo 1 mil litros para quatro pessoas. Como a água será distribuída em um período, quem tiver reservação adequada para um dia de consumo não terá problemas com a suspensão de distribuição”.

Semana mais quente do ano e previsão de chuva

Enquanto isso, a cidade vive a semana mais quente do ano. Segundo o Instituto Clima Tempo a máxima nesta quarta-feira (14/9) foi de 38 graus.

Além disso, segundo lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgada nessa segunda-feira (12/9), Uberaba esteve entre as 50 cidades mais quentes do Brasil no início desta semana, juntamente com outros cinco municípios do Triângulo Mineiro (Ituiutaba, Conceição das Alagoas, Campina Verde, Uberlândia e Sacramento, com destaque para Ituiutaba que atingiu quase 40%u202Fgraus.

Por outro lado, a previsão para Uberaba a partir desta quinta-feira é de pancadas de chuva à tarde e à noite, com máxima de 36 graus. Já para sexta-feira (16/9), conforme o Clima Tempo, a previsão é novamente de pancadas de chuvas à tarde e à noite, mas com máxima de 31 graus.