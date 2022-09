Creche de BH é furtada pela terceira vez em quatro meses

TVs, eletrodomésticos e fraldas já foram roubados outras vezes (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Creche Abelhinha Dourada, no Bairro Minaslândia, Região Norte de Belo Horizonte, foi furtada na madrugada desta quarta-feira (14/9). Os criminosos levaram dois aparelhos de televisão adquiridos posteriormente a um crime de natureza semelhante em junho.É a terceira vez em quatro meses que a instituição voltada para crianças de 0 a 3 anos é alvo de furtos. Antes, os ladrões levaram duas televisões, um forno elétrico, um liquidificador, uma balança de alimentos e fraldas.Uma das funcionárias da creche deu falta dos equipamentos na manhã desta quarta-feira, quando chegou para trabalhar. As TVs costumam ficar guardadas em um espaço diferente para maior segurança. Uma câmera que poderia ter captado o furto acabou quebrada.A creche conveniada da Prefeitura de Belo Horizonte atende 70 alunos em um espaço cedido pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Segundo a diretora Frances Araújo, parte da insegurança vem do fato de o muro do local ser muito baixo.“O espaço em que a creche está é muito aberto. Temo pelas crianças e pelas funcionárias, todas mulheres”, afirma Frances. “Não temos porteiro nem segurança, estamos muito vulneráveis. Precisamos de um vigia noturno”.





Verbas para equipamentos



Depois do último furto, a direção acionou a Prefeitura de Belo Horizonte para solicitar o alteamento do muro, que ainda não foi feito. Por outro lado, a creche conseguiu verbas para comprar os equipamentos. Frances considera fazer rifas para adquirir os objetos.



“A gente tem um grupo de pais que são bem participativos. Eles estão muito preocupados. Eu sempre os deixo informados do que acontece, para que eles nos ajudem também com a comunidade, a ficar de olho”, diz.



“Queria que os órgãos públicos dessem um reforço para toda a comunidade, olhassem com carinho pro nosso lado. A gente fica bem sozinho”, complementa a diretora.



Nesta manhã, a Guarda Municipal e a Polícia Militar estiveram no local. Por sua vez, a PBH ressaltou, por meio de nota, que as instituições conveniadas "possuem autonomia" para utilizar os recursos financeiros para reforçar a segurança das instalações (confira abaixo).





Nota da Prefeitura de BH