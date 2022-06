Professores chegam para trabalhar e percebem todo o prejuízo causado. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Creche Abelhinha Dourada, que atende 75 crianças de 6 meses a 4 anos, no Bairro Minaslândia, Região Norte de Belo Horizonte, foi alvo de criminosos pela segunda vez neste ano, na madrugada desta segunda-feira (20/06). Segundo o boletim de ocorrência, os ladrões quebraram as janelas e levaram televisores e até mesmo fraldas.



A creche também está sem luz e água. Em função disso, não tem condições de atender as crianças por tempo indeterminado. De acordo com a diretora da instituição Frances Jane Araújo, os ladrões entraram pela janela, após arrombar a grade de ferro. Foi ela que entrou em contato com a Polícia Militar e fez o boletim de ocorrência.





Segundo a professora Vanessa Souza, esse roubo foi mais complicado que o registrado anteriomente. "Da outra vez, roubaram apenas as torneiras que ficam no pátio. Dessa vez, quebraram a grade das janelas e vidros. Eles entraram no berçário, roubaram dois televisores e também tentaram roubar os ventiladores”, disse.

A professora diz ainda que achou um completo absurdo pois os criminosos roubaram ítens essencias para as crianças. “Até mesmo fralda, pomada, brinquedos, utensílios das crianças, roubaram tudo", contou.



Os bandidos também conseguiram entrar na cozinha e, ainda segundo a professora, "roubaram tudo que tinha na geladeira, até mesmo carnes, refrigerantes. Eles beberam alguns no local mesmo”, disse.



Os ladrões perceberam que o local tinha câmeras de segurança e roubaram os fios de energia. Com a falta de luz, o freezer da instituição foi descongelado e muitos alimentos foram perdidos.





O sistema elétrico da creche já havia sido alvo dos criminosos no último roubo registrado na instituição em abril desta no. Para reparar o dano no sistema de energia, a creche e os pais tiveram que se unir e arrecadar fundos para a compra de um novo padrão de energia, que custou cerca de R$ 7 mil.

A professora da creche se revolta com o crime. "É um absurdo a gente chegar para trabalhar e se deparar com isso. As crianças voltando pra casa chorando, os pais desamparados porque necessitam da creche pela rotina”, desabafou.



De acordo com a direção da creche Abelhinha Dourada, ainda não há previsão de retorno das aulas. A instituição é conveniada à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A reportagem entrou em contato com a assessoria da PBH para saber se haverá algum auxílio à creche em função dos danos causados pelo crime, mas até o momento da publicação, não teve retorno.



