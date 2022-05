Creche furtada tem prejuízo de R$ 15 mil e aulas suspensas no Sul de MG

Portal Terra do Mandu

Portal Terra do Mandu

Alimentos também foram furtados pelos suspeitos (foto: Ascom PMPA)

A Creche do Pantano foi furtada em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na madrugada desta quinta-feira (19/5). As funcionárias abriram a instituição de ensino na parte da manhã e perceberam que foram levados desde televisores até merenda escolar e brinquedos.

Flávia acionou a Polícia Militar, que esteve no local e registrou a ocorrência. Ao todo foram furtados seis TV’s, microondas, duas impressoras, dois botijões de gás, um violão, uma caixa de som, um ventilador. Na cozinha alimentos que fazem parte da merenda escolar foram furtados, entre eles, carne, arroz, feijão e óleo.

"É um sentimento de indignação, porque é um bem público, é das crianças aqui. E agora para se resgatar isso? Muitas coisas foram adquiridas por caixa escolar de festas, coisas que agora não podemos fazer da mesma que antes, que há pouco retomamos as aulas presenciais, estamos ainda numa situação delicada de pandemia. Esses bens foram adquiridos nos 12 anos de creche", disse a diretora.

Porta de creche foi arrombada para que o crime acontecesse (foto: Ascom PMPA)

Aulas são suspensas após furto



O Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Leonor Pereira de Faria é conhecido como Creche do Pantano e existe há 12 anos. Ele é localizado no bairro Pantano São José, zona rural de Pouso Alegre. A instituição atende 100 crianças de 0 a 5 anos de idade. Durante a manhã nenhuma das crianças que chegou à creche pôde frequentar as aulas, devido ao furto. A Polícia Militar estava no local, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Educação.

Em cada sala há equipamentos de audiovisual e dentre eles, TV. Das oito salas, seis foram furtadas. “Levaram até carrinho de brinquedo, de boneca de crianças. Não quebraram a escola, arrombaram a porta do lado da direção. Com essa situação as crianças tiveram que ser dispensadas no período da manhã e no período da tarde, apenas duas turmas serão atendidas", lamentou.

Das oito salas da creche, seis foram furtadas (foto: Ascom PMPA)

Como ajudar?

"Se aparecer alguém suspeito vendendo algum desses objetos entrem em contato com a direção da creche ou avise a polícia. Lembrando que tudo isso é das crianças e que fará muita falta", diz a postagem em rede social da creche.

A denúncia pode ser feita anonimamente para PM pelo 190. Flávia deixa disponível o telefone da creche que é (35) 3449-4158, para quem tiver informações sobre os produtos ou o furto.

Nayara Andery / Especial ao EM