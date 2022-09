Greve nos hospitais das clínicas suspende cirurgias em Uberaba

Segundo o HC-UFTM,148 profissionais da Ebserh que atuam no hospital aderiram à greve (foto: UFTM/Divulgação) A greve dos trabalhadores ligados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que completou três dias nesta sexta-feira (23/9), já afeta a realização de cirurgias no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) de Uberaba.

A unidade informou hoje que os procedimentos eletivos estão suspensos. As operações de urgência e emergência, por sua vez, continuam ativas, mas tiveramo o ritmo reduzido. Segundo o HC-UFTM, também falta pessoal de enfermagem nas alas de internação.

“Conforme o balanço de ontem (22/9), houve adesão de 148 profissionais à greve, entre assistentes em administração, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, técnicos em farmácia e técnicos em contabilidade”, diz a nota enviada à imprensa pela instituição.

Um funcionário da Ebserh, que preferiu não se identificar, disse à reportagem que as negociações com a empresa não avançaram em nada nesta sexta(23/9). "O comando da greve nos disse que, por enquanto, a greve vai continuar por tempo indeterminado", comentou



“Mais de 20 rodadas, porém sem solução”

A Ebserh informou que o processo de negociação nacional com as entidades sindicais teve mais de 20 rodadas, sem sucesso.

“Com o propósito de viabilizar a conclusão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), a empresa solicitou às entidades que apresentassem uma última contraproposta.

Ao contrário do que sugere a boa prática em negociações coletivas de trabalho, as entidades sindicais apresentaram três propostas distintas e maiores do que as apresentadas anteriormente, deixando claro que não estavam dispostas a nenhum tipo de negociação”, declarou a Ebserh.

Determinação do TST

Na última quarta-feira (21/9), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou o percentual mínimo de manutenção de trabalhadores, em seus respectivos locais de trabalho, na base de 50% em cada área administrativa e de 60% para cada área médica e assistencial, sob pena de multa diária de R$ 50 mil, em caso de descumprimento.