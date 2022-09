Incêndio em Uberaba atinge carros apreendidos pela PRF

Chamas se alastraram rapidamente pela vegetação e atingiram os veículos (foto: 8º BBM/Divulgação)









Segundo o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), imagens de um circuito interno de câmeras mostraram uma mulher ateando fogo em objeto não identificado e que estava sobre uma vegetação próxima ao pátio. Um incêndio supostamente criminoso atingiu cinco veículos em um pátio conveniado ao Detran, no bairro Girassóis 1, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os veículos haviam sido apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) da cidade. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (20/9).Segundo o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), imagens de um circuito interno de câmeras mostraram uma mulher ateando fogo em objeto não identificado e que estava sobre uma vegetação próxima ao pátio.





As gravações já foram entregues à Polícia Militar (PM), que agora procura a suspeita de cometer crime ambiental.





Chamas se alastraram rapidamente





Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros de Uberaba, os militares do Pelotão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastre (Pemad) foram acionados para impedir que as chamas chegassem ao pátio do Detran.





“Mas, com os fortes ventos no início da madrugada, o fogo rapidamente se alastrou, atingindo o pátio e consumindo cerca de cinco veículos sucateados que estavam no local”, diz trecho da nota. Os bombeiros precisaram gastar cerca de 1.500 litros de água para combater o fogo.