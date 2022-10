PRF intercepta carga de pedras preciosas avaliadas em R$ 128 mi, em Minas

Mercadoria foi interceptada na manhã desta segunda-feira (10/10), na BR-040 (foto: PRF/Divulgação)



Por Bruno Luis Barros



Uma caminhonete com carga de pedras preciosas avaliadas em R$ 128 milhões foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta segunda-feira (10/10).









No decorrer da abordagem na rodovia, os ocupantes do veículo – dois homens, ambos de 46 anos, e uma mulher, de 59 – afirmaram ser corretores de imóveis. No entanto, ao realizarem as buscas no interior do automóvel, os policiais encontraram uma bolsa contendo pedras de cor esverdeada.

Conforme a PRF, questionado sobre o material, o trio disse que a mercadoria, pesando 1,2 kg, não tinha valor significativo. Porém, ao prosseguir com as buscas, foi localizado um laudo atestando que as pedras são do tipo alexandrita.

Segundo apurado pelos agentes, a carga é estimada em R$ 128 milhões, e o trio já tinha passagem pela polícia por crime relacionado ao transporte irregular de pedras preciosas.

Por não haver comprovação do recolhimento dos devidos impostos, os envolvidos foram encaminhados, juntamente com a mercadoria e o veículo, para a Polícia Federal.