PRF prende casal que estava em carro roubado, em Betim

Casal é pego com carro roubado em Betim e alega ter sido vítimas de um golpe (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação) Na noite dessa quarta-feira (14/9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal que estava em um veículo roubado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Um homem de 30 anos e uma mulher de 34 alegaram não saber que o carro era roubado.





Durante a abordagem, os policiais federais fiscalizavam sinais identificadores e descobriram que se tratava de um clone de outro veículo, do mesmo modelo, licenciado em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce.

O casal afirmou que havia comprado o carro por R$ 54 mil e buscado o veículo em Pará de Minas, na Região Central do estado.

O casal e o carro foram levados até uma delegacia da Polícia Civil de Betim.