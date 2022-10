Dia das Crianças em Uberaba tem exposição de armamento pesado

Por Renato Manfrim



Armamento pesado e bombas de gás lacrimogêneo foram expostos na 2ª edição do evento Tempo de Brincar (foto: Reprodução/Redes Sociais)





A programação do Dia das Crianças em Uberaba, no Triângulo Mineiro, contou com a exibição de armamentos pesados em praça pública. Intitulado Tempo de Brincar, o evento foi organizado pela prefeitura da cidade.





Vídeos que circulam pela internet mostram os estandes em que os equipamentos foram expostos. Neles, policiais militares, bombeiros, além de agentes do Exército e da Guarda Municipal apresentam às crianças artefatos como granadas, bombas de gás lacrimogêneo, fuzis, entre outros itens do gênero.





A expoição gerou críticas entre e educadores, que filmaram meninos e meninas tocando no armamento e recebendo lições de táticas policiais.





"Gente, olha aqui. Armas pesadas usadas pela polícia penal. Crianças com gás lacrimogêneo. Se puxar o pino, acaba com a festa toda segundo o policial, olha. Na mão da criança. Esse aqui é o Dia das Crianças da prefeitura de Uberaba. Parabéns, prefeitura", ironizou uma mulher, que gravou uma das imagens do evento divulgadas nas redes sociais.





Realizada na Praça Mogiana, a exposição de armas ocorreu em meio a atividades lúdicas, como corrida de saco e bambolê.





Com aproximadamente 340 mil habitantes, Uberaba é governada pela prefeita Elisa Araújo, (Solidariedade), apoiadora de Jair Bolsonaro (PL).





O que diz a prefeitura

Procurado pela reportagem, o Executivo Municipal esclareceu que "as forças de segurança pública solicitaram a participação neste evento com o propósito de afastar o medo, culturalmente imposto nas crianças a categoria e promover uma aproximação destas com a comunidade".





"No evento específico foram demonstrados mecanismos de defesa e expostos equipamentos usados nas operações realizadas pelas instituições participantes com acompanhamento e manejo altamente profissional, tecnicamente e pedagogicamente responsável, sem registro de nenhum incidente, salientando a presença dos pais e responsáveis pelas crianças que lá também compareceram.", justifica a nota enviada ao Estado de Minas.





Veja a nota do município da íntegra

“Anualmente a Prefeitura de Uberaba promove nesta data o evento denominado Tempo de Brincar. As forças de segurança pública - Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e do Exército Brasileiro, solicitaram a participação neste evento com o propósito de afastar o medo, culturalmente imposto nas crianças sobre as forças de segurança, e promover uma aproximação destas com a comunidade.

A aproximação visa reduzir a sensação de medo e insegurança, aumentando a confiança da população e nas crianças de modo que entendam que os órgãos policiais são protetores e amigos.

No evento específico foram demonstrados mecanismos de defesa e expostos equipamentos usados nas operações realizadas pelas instituições participantes com acompanhamento e manejo altamente profissional, tecnicamente e pedagogicamente responsável, sem registro de nenhum incidente, salientando a presença dos pais e responsáveis pelas crianças que lá também compareceram.

A festa foi realizada na praça da Mogiana, logradouro histórico da cidade. Além dos brinquedos instalados no local para a festa, recreações promovidas por educadores físicos relembraram brincadeiras antigas como corrida no saco, bambolê dentre outras.

A Prefeitura Municipal esclarece ainda que qualquer excesso que tenha sido cometido durante o evento, caberá investigação por organismos competentes.

De acordo com a assessoria da 5ª. Região da Polícia Militar de Minas Gerais, as armas expostas não estavam carregadas e as munições todas estavam inertes, sem nada dentro e incapazes de atirar ou qualquer outra reação fora do planejado.

Ainda de acordo com a polícia, o ambiente onde a exposição estava acontecendo era totalmente controlado e os militares neste trabalho são treinados especificamente para este fim. A Polícia Militar de Minas Gerais esclarece e reforça que não havia nenhum risco no momento da exposição”.