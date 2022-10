Prefeita de Uberaba nega participação em exposição de armas para crianças

Elisa Araújo negou ter participado de exposição de armas para crianças (foto: Reprodução)

Investigação

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), negou ter participado de exposição de armas que contou com a presença de crianças na manhã dessa quarta-feira (12/10).“Eu recomendei à organização do evento que não tivesse exposição de armas. A recomendação não chegou até as corporações”, disse a chefe do Executivo em vídeo divulgado em suas redes sociais.A exibição de armamentos pesados no evento Tempo de Brincar , na Praça Mogiana, em Uberaba, repercutiu em todo o Brasil. Na ocasião, crianças foram filmadas manuseando bombas e equipamentos bélicos, gerando revolta em educadores.Além disso, os vídeos mostram policiais militares, agentes do Exército e da Guarda Municipal apresentando aos garotos artefatos como granadas, bombas de gás lacrimogêneo e fuzis. A exposição ocorreu em meio a atividades como cama elástica, corrida de saco, entre outras.Ainda conforme Elisa Araújo, “as forças responsáveis pelas exposições das armas vão dar as suas explicações”. A prefeita de Uberaba é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, favorável à flexibilização de armas para civis no país.A Promotoria da Infância e Juventude de Uberaba informou na manhã desta quinta-feira que já está apurando para descobrir quais riscos as crianças foram expostas em razão do evento.Em nota, a prefeitura informou que "o município ainda não foi intimado e, tão logo seja, prestará os esclarecimentos necessários."Segundo o artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), "é crime vender, fornecer ainda que, gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, para criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, sob risco de pena de reclusão de três a seis anos".