Uberaba contesta multa de R$ 500 mil por evento com armas para crianças

Vídeos e fotos do evento circularam na internet (foto: Redes Sociais/Diivulgação)

A Prefeitura de Uberaba discordou do pagamento de multa de R$ 500 mil ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme propôs o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em audiência de conciliação realizada nessa terça-feira (24/1). O encontro foi relacionado ao caso da exposição de armas, munições e explosivos para crianças no evento Tempo de Brincar , em praça pública do município do Triângulo Mineiro, no dia 12 de outubro de 2022.Em novembro do ano passado , o MPMG - por meio da 4ª Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente de Uberaba e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Defesa da Educação e da Defesa da Criança e do Adolescente do Triângulo Mineiro - havia solicitado indenização de R$ 500 mil à Justiça sob o argumento de violação do artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente.Segundo a promotora de Defesa da Criança e do Adolescente de Uberaba, Ana Catharina Machado Normaton, a prefeitura apresentou propostas para campanhas de conscientização, mas discordou do dano moral coletivo e da indenização de R$ 500 mil sugerida pelo MPMG. “O Estado de Minas Gerais não apresentou nenhuma proposta, infelizmente”, disse.Por isso, conforme a promotora, foi acordado que as partes rés (Estado e Município) têm o prazo de 15 dias úteis para apresentar novo acordo ao MP, se assim desejarem. “Uma vez apresentadas as propostas, o MP vai analisar sobre sua viabilidade. Caso esteja de acordo, o processo será extinto de forma consensual”.