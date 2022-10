Secretário é exonerado após exposição de armas em evento para crianças

Ex-delegado da PF Glorivan Bernardes de Oliveira era secretário de Defesa Social de Uberaba desde o início do mandato da prefeita Elisa Araújo (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

A polêmica da exposição de armamento pesado e de guerra em evento do Dias das Crianças em Uberaba, que aconteceu no último feriado em praça pública, continua e deve ter desdobramentos.

A Promotoria da Infância e Juventude de Uberaba, que investiga o caso, aguarda uma série de ofícios da prefeitura e forças de segurança com todos os detalhes da exposição.

Na sexta-feira (15/10), o secretário municipal de Defesa Social, Glorivan Bernardes de Oliveira, foi exonerado do cargo que ocupava desde o início do mandato da prefeita Elisa Araújo (Solidariedade).

Por outro lado, o ex-secretário afirmou em redes sociais que a decisão de ele deixar o cargo partiu da prefeita. “O evento não foi promovido ou organizado pela pasta que eu dirigia”, complementou.

De acordo com nota da Prefeitura de Uberaba, “a saída de Oliveira ocorreu após uma reunião na quinta-feira (13/10), com secretários e a coordenação do evento, para apurar os responsáveis por permitir a exibição de armas em um evento para crianças. O desenrolar dos fatos culminaram na exoneração dele".

A Secretaria de Defesa Social foi assumida interinamente pelo coronel do Corpo de Bombeiros, Alexandre Marcelo Costa de Oliveira, secretário-executivo do Conselho Municipal de Segurança Pública.



Promotoria da Infância da Juventude dá prazo para entrega de ofícios

O coordenador regional da Promotoria da Infância e Juventude do Triângulo Mineiro, André Tuma, informou na tarde desta segunda-feira (17/10) que a Prefeitura de Uberaba, Guarda Municipal, polícias Civil, Penal, Militar e Federal, além de Exército e Tiro de Guerra encaminhem uma série de ofícios em um prazo de 10 dias. “Para formarmos uma linha de atuação nesse caso queremos saber toda a logística do evento, ou seja, quantas e quais armas estavam expostas, quantos agentes participaram da exposição, entre outros detalhes.”

Tuma complementa que os ofícios determinaram que todos os envolvidos na exposição de armas forneçam as explicações necessárias para a melhor compreensão da dinâmica real dos fatos, sempre com o objetivo da salvaguarda dos direitos das crianças e adolescentes uberabenses. “Também foram expedidas comunicações para que esses ofícios sejam encaminhados para diversos órgãos públicos, inclusive outros ramos do Ministério Público de Minas Gerais, como a Promotoria Criminal, para conhecimento e adoção das providências cabíveis”, finalizou.

Entenda o caso