Homem embriagado capota carro no Anel Rodoviário em BH

Acidente aconteceu na altura do Km 468, próximo ao Posto Shell (foto: Reprodução/ Google Street View)

Um carro capotou no Anel Rodoviário, no Bairro Engenho Nogueira, Região da Pampulha, na manhã deste sábado (15/10), por volta das 6h30. Segundo as primeiras informações do boletim de ocorrência, o motorista estava embriagado e não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH).