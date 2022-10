BH tem céu claro a parcialmente nublado neste sábado (15/10)

Céu claro na Av. Afonso Pena, Bairro Funcionários, Região Centro Sul de BH (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press)



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo seco deve permanecer em todo estado até meados da próxima semana. O fim de semana será de céu claro em Belo Horizonte. Neste sábado (15/10), a máxima chega aos 29°C. A míninma registrada foi de 19,4°C.





De acordo com o Inmet, o nível de umidade relativa do ar está preocupante em alguns pontos do estado. Neste sábado, o termômetro fica abaixo de 30% no Triângulo, Noroeste e Norte. A situação é causada por um "bloqueio atmosférico", como explica a meteorologista do Inemt, Anete Fernandes.





"É como se tivesse uma intensa massa de ar seco atuando no estado, impedindo a formação de nuvens de chuva. Ela ficou na semana passada e deve ir até terça-feira. As chuvas do país estão concentradas no Centro-Oeste, São Paulo e Paraná. Essa condição só avança para Minas na próxima semana", disse.





O céu claro a parcialmente nublado deve se manter no domingo em todo o estado.