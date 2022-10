Moradores de Nova Lima protestam contra cancelamento de obras

Por Ivan Drummond

Ruas do Vale do Sol, em Nova Lima, se transformaram, desde julho, num enorme canteiro de obras inacabadas (foto: Redes Sociais)

Há dois dias, moradores do Bairro Vale do Sol, em Nova Lima, Grande BH, estão revoltados com a prefeitura da cidade e reclamam de abandono. As ruas não são calçadas e, depois de iniciada uma obra, junto com a Copasa e uma empresa contratada, os acessos foram abandonados, cheios de buracos e valas.

Na última quinta-feira (13/10), os moradores se surpreenderam pela manhã, quando viram a empresa responsável pela obra, Terramares, fazer a retirada de máquinas e equipamentos.

Já faz 15 dias, segundo estes, que os funcionários da empresa desapareceram do bairro e, desde então, não houve qualquer avanço nas obras que vinham sendo realizadas.

As obras tiveram início em agosto, junto com a Copasa. Havia uma promessa, antiga, de asfaltamento das ruas, no entanto, não passavam de promessas, segundo Rodrigo Coluccini. “Deixaram o bairro cheio de buracos. Ruas destruídas.”

A primeira explicação dada pela prefeitura, segundo os moradores, era de que aconteceria, apenas, uma troca de empresas. “Mas na quinta-feira, encontramos o pessoal da Terramares, que fazia a obra, retirando material de meio fio e etc.”, diz ele.

Além disso, segundo os manifestantes, a prefeitura disse que a obra seria feita com uma sobra de outro contrato, e denunciam que a medida foi para atender uma demanda da Concessionária Minas Máquinas.

Ainda segundo os manifestantes, representante da Prefeitura de Nova Lima esteve no Vale do Sol prometendo o retorno das obras. “Mas já vimos esta novela antes. Pois iniciam próximo ao período chuvoso e param por conta disso. Estamos torcendo, claro. Mas sem fé devido ao histórico. Já vivenciamos a mesma história em 2015, quando surgiu até um vídeo”, diz Rodrigo.

"As últimas quatro gestões da Prefeitura e Nova Lima sempre prometeram o asfalto. Mascaram, fingindo começar a obra, mas páram. Não vão adiante. O pior é que as ruas são de minério, e nós moradores, nossas crianças, respiram o pó de minério. Estamos às margens da BR-040 e a 10 minutos de um shopping. Isso é um absurdo", afirma ele.

Nota da prefeitura

A Prefeitura soltou uma nota para explicar a situação e anuncia que as obras serão retomadas em breve.

“A Prefeitura de Nova Lima esclarece que, diante do encerramento do contrato com a empresa responsável pelos trabalhos, já providenciou a contratação de outras duas construtoras. Uma executará obras de asfaltamento e outra fará os serviços complementares, como drenagem, bocas de lobo, meios-fios, dentre outros. A Gestão Municipal ressalta que as equipes estão sendo mobilizadas e, na próxima semana, topógrafos já estarão no local. A previsão é de que as obras comecem em 15 dias.”